Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Prêmios

Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 622 mil / Dia de Sorte: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 48 milhões

Pixabay

Quina

18 - 20 - 23 - 51 - 56

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

19 - 20 - 23 - 36 - 47 - 65 - 66. O time do coração é o 71 (São Paulo/SP)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 09 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26. O mês da sorte é 05 (maio)

Reprodução/Loterias Caixa

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (13/11), cinco loterias: os concursos 3538 da Lotofácil; o 6878 da Quina; o 2320 da Timemania e o 1141 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

