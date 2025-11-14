Mega Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Super Sete e + Milionária: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/11), cinco loterias: os concursos 2940 da Mega-Sena; o 6879 da Quina; o 2886 da Dupla Sena; o 3539 da Lotofácil; o 303 da +Milionária; o 2849 da Lotomania e o 772 da Super Sete