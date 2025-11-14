Mega Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Super Sete e + Milionária: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/11), cinco loterias: os concursos 2940 da Mega-Sena; o 6879 da Quina; o 2886 da Dupla Sena; o 3539 da Lotofácil; o 303 da +Milionária; o 2849 da Lotomania e o 772 da Super Sete
Mega-Sena: R$ 99 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 297 mil e R$ 39 mil / +Milionária: R$ 10 milhões / Lotomania: R$ 3 milhões / Super Sete: R$ 4 milhões
07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53
11 - 29 - 30 - 35 - 41 - 47 no primeiro sorteio; 09 - 10 - 16 - 19 - 43 - 46 no segundo
04 - 25 - 32 - 43 - 71
11 - 16 - 18 - 23 - 25 - 34 - 35 - 39 - 42 - 53 - 54 - 58 - 60 - 66 - 67 - 71 - 74 - 88 - 90 - 91
01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24
11 - 12 - 13 - 25 - 39 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 4