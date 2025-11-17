Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (17/11), cinco loterias: os concursos 6880 da Quina, o 3540 da Lotofácil, o 2850 da Lotomania, 2887 da Dupla-Sena e o 773 da Super Sete
Lotofácil: R$ 12 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões / Dupla Sena: R$ 429 mil e R$ 34 mil / Super Sete: R$ 4 milhões
14 - 16 - 31 - 32 - 35 - 44 no primeiro sorteio; 02 - 08 - 26 - 28 - 32 - 44 no segundo
31 - 44 - 57 - 61 - 62
01 - 15 - 18 - 28 - 31 - 32 - 34 - 41 - 52 - 58 - 61 - 62 - 64 - 68 - 71 - 72 - 75 - 83 - 85 - 91
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25
Coluna 1: 9 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 7