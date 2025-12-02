Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (2/12), cinco loterias: os concursos 2946 da Mega-Sena; o 3552 da Lotofácil; o 6892 da Quina; o 2326 da Timemania e o 1147 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Quina: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil / Timemania: R$ 56 milhões
04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54
10 - 21 - 38 - 73 - 77
22 - 26 - 43 - 52 - 56 - 57 - 71. O time do coração é o 71 (São Paulo/SP)
04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25
10 - 13 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30. O mês da sorte é 10 (outubro)