Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (29/12), cinco loterias: os concursos 6914 da Quina, o 3574 da Lotofácil, o 2868 da Lotomania, 2905 da Dupla-Sena e o 791 da Super Sete
Quina: R$ 715 mil / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 7 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 107 mil / Super Sete: R$ 200 mil
03 - 04 - 09 - 18 - 38 - 40 no primeiro sorteio; 02 - 10 - 23 - 26 - 45 - 47 no segundo
25 - 41 - 48 - 49 - 66
03 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 41 - 48 - 62 - 63 - 68 - 73 - 81 - 85 - 88 - 92 - 94 - 96
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 1