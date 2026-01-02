Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (2/1), cinco loterias: os concursos 6917 da Quina; o 2907 da Dupla Sena; o 3577 da Lotofácil; o 2870 da Lotomania e o 793 da Super Sete
Quina: R$ 8 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 9 milhões / Dupla Sena: R$ 5 milhões e R$ 89 mil / Super Sete: R$ 350 mil
04 - 09 - 23 - 31 - 33 - 38 no primeiro sorteio; 12 - 26 - 30 - 40 - 41 - 42 no segundo
11 - 15 - 29 - 48 - 57
04 - 06 - 12 - 13 - 25 - 28 - 29 - 38 - 40 - 43 - 44 - 48 - 53 - 60 - 65 - 67 - 68 - 72 - 84 - 92
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 0