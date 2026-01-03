Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (3/1), seis loterias: os concursos 6918 da Quina; o 3578 da Lotofácil; 317 da +Milionária; o 2338 da Timemania e o 1159 do Dia da Sorte
Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 9 milhões / Timemania: R$ 550 mil / +Milionária: R$ 15 milhões / Dia de Sorte: R$ 450 mil
09 - 21 - 24 - 63 - 69
11 - 14 - 33 - 35 - 37 - 40 - 67. O time do coração é o 73 (Sport/PE)
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
08 - 23 - 28 - 40 - 49 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 2
06 - 11 - 12 - 16 - 26 - 28 - 31. O mês da sorte é 08 (agosto)