Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (5/1), cinco loterias: os concursos 6919 da Quina, o 3579 da Lotofácil, o 2871 da Lotomania, 2908 da Dupla-Sena e o 794 da Super Sete
Quina: R$ 11 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 11 milhões / Dupla Sena: R$ 5 milhões e R$ 110 mil / Super Sete: R$ 400 mil
02 - 17 - 36 - 43 - 44 - 48 no primeiro sorteio; 03 - 16 - 27 - 34 - 35 - 46 no segundo
04 - 06 - 09 - 26 - 64
01 - 05 - 09 - 10 - 12 - 14 - 20 - 22 - 28 - 30 - 31 - 51 - 55 - 67 - 74 - 80 - 86 - 87 - 93 - 97
01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 1