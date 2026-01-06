Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (6/1), cinco loterias: os concursos 2956 da Mega-Sena; o 3580 da Lotofácil; o 6920 da Quina; o 2339 da Timemania e o 1160 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 4 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões / Quina: R$ 12 milhões / Timemania: R$ 700 mil / Dia de Sorte: R$ 150 mil
10 - 18 - 21 - 24 - 43 - 47
01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
04 - 28 - 34 - 42 - 47
07 - 11 - 21 - 24 - 31 - 33 - 57. O time do coração é o: 48 (Juazeirense/BA)
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 30 - 31. O mês da sorte é: 07 (Julho).