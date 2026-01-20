Mega-Sena, Lotofácil, Quina: confira os resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (20/1), cinco loterias: os concursos 2962 da Mega-Sena; o 3592 da Lotofácil; o 6932 da Quina; o 2345 da Timemania e o 1166 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 47,6 milhões / Lotofácil: R$ 5,5 milhões / Quina: R$ 1,2 milhões / Timemania: R$ 3 milhões / Dia de Sorte: R$ 1,8 milhão
A queridinha da noite teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-29-33-38-53-56
Teve os seguintes números sorteados: 28-33-65-71-76
Apresentou o seguinte resultado: 03-15-19-28-35-69-71. O time do coração é o 03-Amazonas/AM
Apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-07-09-12-13-17-18-20-21-22-23-25
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-07-08-15-16-24-31. O mês da sorte é 04-Abril