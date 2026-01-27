Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (27/1), cinco loterias: os concursos 2965 da Mega-Sena; o 3598 da Lotofácil; o 6938 da Quina; o 2348 da Timemania e o 1169 do Dia de Sorte

Prêmios

Mega-Sena: R$ 91 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 3 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil

Mega-Sena

01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

Quina

03 - 04 - 21 - 32 - 52

Timemania

04 - 12 - 21 - 37 - 42 - 55 - 65. O time do coração é o 72 (São Raimundo/RR)

Lotofácil

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24

Dia de Sorte

03 - 08 - 09 - 14 - 18 - 21 - 24. O mês da sorte é 12 (Dezembro)

