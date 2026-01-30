Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

17 - 25 - 26 - 32 - 33 - 43 no primeiro sorteio; 05 - 07 - 11 - 26 - 31 - 33 no segundo
12 - 32 - 34 - 57 - 64
01 - 03 - 06 - 09 - 14 - 15 - 16 - 19 - 23 - 31 - 32 - 41 - 44 - 63 - 64 - 66 - 71 - 77 - 91 - 97
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 8
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (30/1), cinco loterias: os concursos 6941 da Quina; o 2919 da Dupla Sena; o 3601 da Lotofácil; o 2882 da Lotomania e o 805 da Super Sete
Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 609 mil / Lotomania: R$ 8 milhões / Dupla Sena: R$ 456 mil e R$ 47 mil / Super Sete: R$ 1 milhão