Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
03 - 21 - 32 - 46 - 57
05 - 36 - 40 - 67 - 71 - 72 - 77. O time do coração é o 01 (ABC/RN)
02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
04 - 07 - 12 - 25 - 28 - 46. Os trevos sorteados foram: 1 - 2
02 - 08 - 15 - 22 - 23 - 25 - 30. O mês da sorte é 10 (outubro)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (7/2), seis loterias: os concursos 2970 da Mega-Sena; o 6948 da Quina; o 3608 da Lotofácil; 327 da +Milionária; o 2353 da Timemania e o 1174 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 40 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 12 milhões / Timemania: R$ 5 milhões / +Milionária: R$ 22 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão