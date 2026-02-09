Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

04 - 10 - 12 - 22 - 34 - 35 no primeiro sorteio; 05 - 14 - 15 - 20 - 23 - 41 no segundo
21 - 51 - 60 - 67 - 73
01 - 03 - 05 - 12 - 13 - 28 - 35 - 48 - 49 - 50 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 90 - 92
02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 5
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (9/2), cinco loterias: os concursos 6949 da Quina, o 3609 da Lotofácil, o 2886 da Lotomania, 2923 da Dupla-Sena e o 809 da Super Sete
Quina: R$ 13 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 62 mil / Super Sete: R$ 1 milhão