Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (12/2), cinco loterias: os concursos 2972 da Mega-Sena; o 3612 da Lotofácil; o 6952 da Quina; o 2355 da Timemania e o 1176 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 53 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 17 milhões / Timemania: R$ 6 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil
09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
01 - 02 - 57 - 62 - 79
12 - 24 - 33 - 38 - 63 - 64 - 73. O time do coração é o 51 (Manaus/AM)
04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
05 - 06 - 12 - 24 - 29 - 30 - 31. O mês da sorte é 09 (Setembro)