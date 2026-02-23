Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/2), cinco loterias: os concursos 6959 da Quina, o 3619 da Lotofácil, o 2891 da Lotomania, 2928 da Dupla-Sena e o 814 da Super Sete
Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 500 mil / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 70 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
09 - 11 - 16 - 37 - 38 - 49 no primeiro sorteio; 12 - 17 - 25 - 26 - 32 - 42 no segundo
07 - 12 - 27 - 49 - 54
02 - 10 - 11 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 44 - 46 - 48 - 53 - 55 - 57 - 61 - 72 - 86 - 96 - 97
01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 3