Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (24/2), cinco loterias: os concursos 2976 da Mega-Sena; o 3620 da Lotofácil; o 6960 da Quina; o 2359 da Timemania e o 1180 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 115 milhões / Lotofácil: R$ 6 milhões / Quina: R$ 567 mil / Timemania: R$ 7 milhões / Dia de Sorte: R$ 150 mil
07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43
07 - 08 - 14 - 39 - 52
12 - 13 - 60 - 66 - 71 - 72 - 74. O time do coração é o 37 (Figueirense/SC)
01 - 02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25
12 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 03 (março)