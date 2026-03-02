Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (2/3), cinco loterias: os concursos 6965 da Quina, o 3625 da Lotofácil, o 2894 da Lotomania, 2931 da Dupla-Sena e o 817 da Super Sete
Quina: R$ 8 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 8 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 80 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
14 - 23 - 31 - 34 - 40 - 45 no primeiro sorteio; 07 - 13 - 22 - 31 - 34 - 46 no segundo
07 - 12 - 26 - 68 - 74
04 - 06 - 12 - 15 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 - 47 - 52 - 63 - 71 - 74 - 75 - 78 - 80 - 84
01 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 7