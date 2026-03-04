Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (4/3), seis loterias: os concursos 6967 da Quina; o 2932 da Dupla Sena; o 3627 da Lotofácil; o 334 da +Milionária; o 2895 da Lotomania e o 818 da Super Sete
Quina: R$ 10 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Lotomania: R$ 473 mil / +Milionária: R$ 27 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 72 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
02 - 06 - 15 - 20 - 28 - 49 no primeiro sorteio; 07 - 16 - 22 - 41 - 44 - 47 no segundo
26 - 47 - 68 - 74 - 77
01 - 16 - 22 - 23 - 27 - 29 - 30 - 32 - 42 - 44 - 45 - 55 - 58 - 66 - 79 - 88 - 89 - 90 - 91 - 97
01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21
25 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 5
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 9