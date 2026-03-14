Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (14/3), seis loterias: os concursos 2984 da Mega-Sena; o 6976 da Quina; o 3636 da Lotofácil; 337 da +Milionária; o 2367 da Timemania e o 1188 do Dia da Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 73 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Timemania: R$ 11 milhões / +Milionária: R$ 30 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mega-Sena

06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

04 - 24 - 25 - 62 - 78

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

06 - 22 - 28 - 36 - 46 - 52 - 71. O time do coração é o 45 (Internacional/RS)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12- 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

03 - 18 - 27 - 29 - 34 - 43. Os trevos sorteados foram: 4 - 2

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

04 - 06 - 11 - 14 - 21 - 25 - 27. O mês da sorte é 11 (Novembro)

Reprodução/Loterias Caixa

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