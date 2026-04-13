Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (13/4), cinco loterias: os concursos 7000 da Quina, o 3660 da Lotofácil, o 2911 da Lotomania, 2944 da Dupla-Sena e o 834 da Super Sete
Quina: R$ 14 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões / Lotomania: R$ 495 mil / Dupla Sena: R$ 602 mil e R$ 47 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
11 - 13 - 17 - 29 - 30 - 33 no primeiro sorteio; 01 - 04 - 14 - 29 - 32 - 43 no segundo
20 - 30 - 53 - 56 - 64
01 - 08 - 10 - 13 - 17 - 20 - 27 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 42 - 47 - 49 - 55 - 61 - 68 - 79 - 98
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 4