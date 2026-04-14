Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (14/4), cinco loterias: os concursos 2996 da Mega-Sena; o 3661 da Lotofácil; o 7001 da Quina; o 2380 da Timemania e o 1201 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 45 milhões / Lotofácil: R$ 13 milhões / Quina: R$ 15 milhões / Timemania: R$ 18 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52
25 - 39 - 49 - 50 - 53
47 - 54 - 56 - 60 - 64 - 65 - 79. O time do coração é o 47 (Jacuipense/BA)
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
01 - 06 - 10 - 12 - 14 - 20 - 31. O mês da sorte é 03 (março)