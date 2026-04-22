Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (22/4), seis loterias: os concursos 7007 da Quina; o 2948 da Dupla Sena; o 3667 da Lotofácil; o 348 da +Milionária; o 2915 da Lotomania e o 838 da Super Sete