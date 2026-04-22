Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (22/4), seis loterias: os concursos 7007 da Quina; o 2948 da Dupla Sena; o 3667 da Lotofácil; o 348 da +Milionária; o 2915 da Lotomania e o 838 da Super Sete
Quina: R$ 31 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 390 mil / +Milionária: R$ 37 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 41 mil / Super Sete: R$ 6 mil
01 - 06 - 11 - 18 - 27 - 36 no primeiro sorteio; 11 - 18 - 19 - 23 - 36 - 50 no segundo
08 - 22 - 29 - 63 - 69
00 - 01 - 05 - 10 - 18 - 20 - 21 - 33 - 41 - 45 - 61 - 64 - 66 - 72 - 74 - 75 - 78 - 87 - 95
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
06 - 14 - 21 - 24 - 44 - 49. Os trevos sorteados foram: 5 - 4
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 1