Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/4), cinco loterias: os concursos 2999 da Mega-Sena; o 3668 da Lotofácil; o 7008 da Quina; o 2383 da Timemania e o 1204 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 69 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 32 milhões / Timemania: R$ 21 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58
14 - 23 - 47 - 55 - 78
15 - 36 - 43 - 47 - 54 - 70 - 79. O time do coração é o 06 (Aparecidense/GO)
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24
11 - 12 - 13 - 17 - 23 - 29. O mês da sorte é 09 (Setembro)