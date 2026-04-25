Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (25/4), seis loterias: os concursos 3000 da Mega-Sena; o 7010 da Quina; o 3670 da Lotofácil; 349 da +Milionária; o 2384 da Timemania e o 1205 do Dia da Sorte