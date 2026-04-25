Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (25/4), seis loterias: os concursos 3000 da Mega-Sena; o 7010 da Quina; o 3670 da Lotofácil; 349 da +Milionária; o 2384 da Timemania e o 1205 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 103 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 21 milhões / +Milionária: R$ 37 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60
05 - 31 - 32 - 35 - 47
14 - 26 - 29 - 47 - 66 - 74 - 79. O time do coração é o 73 (Sport/PE)
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24
12 - 15 - 21 - 36 - 37 - 41. Os trevos sorteados foram: 2 - 6
05 - 08 - 10 - 17 - 19 - 27 - 29. O mês da sorte é 03 (Março)