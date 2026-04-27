Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/4), cinco loterias: os concursos 7011 da Quina, o 3671 da Lotofácil, o 2917 da Lotomania, 2950 da Dupla-Sena e o 840 da Super Sete
Quina: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 58 mil / Super Sete: R$ 7 milhões
02 - 09 - 12 - 26 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 05 - 28 - 30 - 42 - 47 - 49 no segundo
09 - 24 - 31 - 45 - 55
03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 42 - 44 - 47 - 51 - 65 - 85 - 90 - 95 - 98 - 99
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 4