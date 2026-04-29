Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (29/4), seis loterias: os concursos 7013 da Quina; o 2951 da Dupla Sena; o 3673 da Lotofácil; o 350 da +Milionária; o 2918 da Lotomania e o 841 da Super Sete
Quina: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 427 mil / +Milionária: R$ 38 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 51 mil / Super Sete: R$ 7 milhões
2 - 26 - 31 - 39 - 41 - 43 no primeiro sorteio; 01 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 no segundo
12 - 36 - 37 - 53 - 80
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 20 - 26 - 29 - 42 - 47 - 68 - 72 - 84 - 85 - 86 - 87 - 91 - 99
01 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
07 - 18 - 25 - 30 - 42 - 45. Os trevos sorteados foram: 5 - 6
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 7