SAÚDE

Mãos inchadas: quando a retenção de líquido esconde algo mais

Nem todo inchaço é excesso de sal. Descubra as doenças silenciosas que começam com a sensação de aperto nos dedos e como diferenciar os sintomas

Por Anna Júlia Castro
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Especialistas alertam sobre a importância de não ignorar o inchaço nas mãos, que pode surgir de repente por tarefas simples do dia a dia, mas também pode ser um sinal de doenças crônicas que exigem atenção médica

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O reumatologista Rodrigo Martins Carvalho, da rede Hapvida, conta que muitas pessoas acham que reumatismo é uma doença única, mas o inchaço nas mãos pode ser um sinal de diferentes condições, como artrite reumatoide, lúpus e artrite psoriásica

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Já o médico sanitarista Álvaro Madeira Neto ressalta que nem todo inchaço indica uma doença grave. Em pacientes jovens, as causas mais frequentes costumam ser transitórias

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Doenças sistêmicas, doença renal crônica e insuficiência cardíaca podem se manifestar por meio desse sintoma.

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Fatores do cotidiano também influenciam diretamente no surgimento do sintoma. Alimentação rica em sódio, altas temperaturas e falta de movimento favorecem a retenção de líquidos e a sensação de inchaço

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O atendimento médico deve ser procurado com urgência quando o inchaço surge de forma súbita, intensa ou acompanhada de sintomas como falta de ar, dor no peito, febre, vermelhidão, dormência ou dificuldade de movimentar as mãos

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Para os especialistas, o principal alerta é observar a frequência e a associação com outros sinais. É importante estar atento a esses sinais e procurar ajuda médica se necessário

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*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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