Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (6/5), seis loterias: os concursos 7018 da Quina; o 2953 da Dupla Sena; o 3678 da Lotofácil; o 352 da +Milionária; o 2920 da Lotomania e o 843 da Super Sete
Quina: R$ 10 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / +Milionária: 39 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 64 mil / Super Sete: R$ 200 mil
01 - 11 - 28 - 30 - 35 - 44 no primeiro sorteio; 03 - 10 - 19 - 21 - 32 - 42 no segundo
10 - 15 - 17 - 53 - 61
01 - 09 - 14 - 43 - 44 - 49 - 51 - 54 - 55 - 57 - 79 - 82 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 - 97 - 98 - 99
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25
01 - 10 - 13 - 23 - 24 - 40. Os trevos sorteados foram: 5 - 6
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 2