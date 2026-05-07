Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (7/5), cinco loterias: os concursos 3005 da Mega-Sena; o 3679 da Lotofácil; o 7019 da Quina; o 2388 da Timemania e o 1210 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 36 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 24 milhões /
17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50
06 - 11 - 42 - 62 - 78
05 - 23 - 27 - 36 - 39 - 46 - 71. O time do coração é o 48 (Juazeirense/BA)
09 - 11 - 12 - 17 - 20 - 23 - 24. O mês da sorte é 11 (novembro)
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24