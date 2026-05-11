Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (11/5), cinco loterias: os concursos 7022 da Quina, o 3682 da Lotofácil, o 2922 da Lotomania, 2955 da Dupla-Sena e o 845 da Super Sete
Quina: R$ 15 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 3 milhões / Dupla Sena: R$ 348 mil e R$ 44 mil / Super Sete: R$ 300 mil
05 - 10 - 20 - 30 - 46 - 47 no primeiro sorteio; 03 - 11 - 29 - 32 - 33 - 39 no segundo
30 - 38 - 47 - 50 - 68
02 - 04 - 10 - 18 - 28 - 32 - 34 - 36 - 46 - 47 - 61 - 65 - 66 - 69 - 76 - 86 - 88 - 91 - 93 - 99
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 1