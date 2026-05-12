Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (12/5), cinco loterias: os concursos 3007 da Mega-Sena; o 3683 da Lotofácil; o 7023 da Quina; o 2390 da Timemania e o 1212 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 50 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 17 milhões / Timemania: R$ 25 milhões / Dia de Sorte: R$ 450 mil
17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44
16 - 35 - 44 - 66 - 78
04 - 21 - 22 - 36 - 46 - 58 - 78. O time do coração é o 71 (São Paulo/SP)
02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25
01 - 02 - 08 - 18 - 21 - 22 - 23. O mês da sorte é 07 (julho)