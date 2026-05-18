Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (18/5), cinco loterias: os concursos 7028 da Quina, o 3688 da Lotofácil, o 2925 da Lotomania, 2958 da Dupla-Sena e o 848 da Super Sete
Quina: R$ 10 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 854 mil e R$ 47 mil / Super Sete: R$ 500 mil
05 - 23 - 28 - 31 - 35 - 36 no primeiro sorteio; 05 - 12 - 28 - 34 - 39 - 45 no segundo
01 - 16 - 41 - 42 - 74
00 - 11 - 12 - 14 - 24 - 31 - 33 - 41 - 45 - 62 - 63 - 68 - 69 - 71 - 72 - 75 - 77 - 89 - 92 - 98
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 2