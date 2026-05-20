Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (20/5), a Quina 7030, a Lotomania 2926, a Super Sete 849, a Lotofácil 3690, a Dupla Sena 2959 e a +Milionária 356

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Lotofácil: R$ 7 milhões / Quina: R$ 13 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / +Milionária: R$ 43 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 42 mil / Super Sete: R$ 550 mil

Reprodução

Dupla Sena

02 - 14 - 15 - 16 - 27 - 39 no primeiro sorteio; 07 - 17 - 19 - 35 - 39 - 42 no segundo

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

16 - 19 - 24 - 50 - 55

Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

01 - 02 - 09 - 11 - 19 - 27 - 35 - 43 - 50 - 61 - 64 - 65 - 69 - 72 - 74 - 75 - 82 - 89 - 91 - 93

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

+Milionária

01 - 05 - 09 - 22 - 25 - 28. Os trevos sorteados foram: 2 - 1

Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Coluna 1: 9 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 5

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais