Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (21/5), cinco loterias: os concursos 3691 da Lotofácil; o 7031 da Quina; o 2394 da Timemania e o 1216 do Dia de Sorte
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 583 mil / Timemania: R$ 28 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
03 - 12 - 40 - 56 - 70
03 - 08 - 15 - 26 - 47 - 52 - 73. O time do coração é o 10 (Atlético Mineiro/MG)
02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 -14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
02 - 03 - 09 - 14 - 24 - 28 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril)