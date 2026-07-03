Bola tocou no cabelo? Entenda por que gol da Croácia foi anulado

O empate da Croácia contra Portugal, marcado nos acréscimos da partida, foi anulado pelo VAR e gerou uma grande polêmica nas redes sociais. A decisão eliminou os croatas da Copa do Mundo nessa quinta (2/7) e levantou debates sobre o uso da tecnologia no futebol
A Croácia chegou a marcar o gol do 2 a 2 aos 57 minutos do segundo tempo, com Joko Gvardiol. O resultado levaria o confronto para a prorrogação, mas a arbitragem interrompeu a comemoração para revisar o lance
Segundo a análise do VAR, houve um leve toque da bola no cabelo do atacante Igor Matanovi durante a jogada. O contato foi detectado pelo chip instalado na bola oficial da competição, mesmo sem ser perceptível nas imagens comuns da transmissão
Com esse toque registrado, a arbitragem passou a analisar a posição de Mario Paali no exato instante da ação. O jogador croata estava ligeiramente à frente do último defensor português, configurando impedimento segundo a interpretação da regra
A Fifa confirmou que a tecnologia Connected Ball identificou o contato e permitiu a marcação correta do impedimento. O sistema utiliza sensores capazes de detectar qualquer toque na bola e envia dados ao VAR em tempo real
Após a partida, Igor Matanovi afirmou que sentiu um leve contato no cabelo e ouviu dos árbitros que o chip da bola comprovou a ação. A decisão segue dividindo opiniões entre torcedores, mas o lance entrou para a história como um dos casos mais curiosos envolvendo tecnologia no futebol
Croatia's midfielder #10 Luka Modric (R) leaves the pitch with teammates after losing the 2026 World Cup round of 32 football match between Portugal and Croatia at the Toronto Stadium in Toronto on July 2, 2026. (Photo by Kamil Krzaczynski / AFP)
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.