Conheça Baru, a castanha do Cerrado

A castanha de baru não apenas satisfaz o paladar, mas também protege a saúde. Rica em ômegas 6 e 9, ela contribui para a saúde cardiovascular, ajudando a controlar o colesterol, de acordo com pesquisa da Embrapa
O baru conquistou paladares além do Brasil. Com alta demanda internacional, essa oleaginosa tem potencial de lucro crescente, conforme indicam tendências de mercado registradas no último ano
A produção de baru ainda depende do extrativismo, resultando em safras imprevisíveis. Segundo a Embrapa, desenvolver sistemas agrícolas comerciais é crucial para atender à demanda crescente
A Embrapa Cerrados está experimentando sistemas consorciados que combinam baru com café, buscando antecipar a produção. Esses testes visam tornar o cultivo mais economicamente viável para agricultores
Desenvolvido pela Embrapa, o Sistema Filho integra frutas, lavouras e hortaliças. Projetado para diversificar rendas agrícolas, ele melhora a viabilidade econômica no Cerrado
Em apenas quatro anos, árvores plantadas no novo sistema da Embrapa começaram a frutificar, enquanto normalmente levariam até 10 anos. É uma revolução no cultivo do baru
Integração com culturas de ciclo curto não só oferece renda extra rápida, mas fortalece a sustentabilidade econômica. Essa estratégia alivia o tempo de espera de produção do baru
O sistema consorciado garante retorno econômico em diferentes tempos: curto prazo com culturas anuais, médio com café e longo prazo com baru, segundo Tadeu Graciolli da Embrapa
Com o sucesso inicial dos experimentos, o sistema integrado se mostra uma promessa de sustentabilidade econômica, vital para produtores no Cerrado. O projeto segue em avaliação constante
Os avanços no cultivo do baru são promissores para o futuro agrícola do Cerrado. Com a combinação de inovação e tradição, os produtores encontram novas possibilidades de prosperidade