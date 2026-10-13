Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (13/10), quatro loterias: os concursos 3803 da Lotofácil; o 7141 da Quina; o 2454 da Timemania e o 1321 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Dinheiro

Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 33 milhões / Timemania: R$ 19 milhões / Dia de Sorte: R$ 100 mil

Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Quina

01 - 18 - 19 - 33 - 56

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

03 - 11 - 42 - 46 - 47 - 67 - 79. O time do coração é o 37 (Ferroviário/CE)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 05 - 08 - 15 - 18 - 19 - 20. O mês da sorte é 02 (Fevereiro)

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais