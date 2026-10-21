Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (21/10), sete loterias: os concursos 7148 da Quina; o 3023 da Dupla Sena; o 3810 da Lotofácil; o 400 da +Milionária; o 1328 do Dia de Sorte, o 2990 da Lotomania e o 913 da Super Sete
Quina: R$ 54 milhões / Lotofácil: R$ 8 milhões / +Milionária: R$ 107 milhões / Dupla Sena: R$ 8 milhões e R$ 89 mil / Super Sete: R$ 11 milhões / Lotomania: R$ 433 mil / Dia de Sorte: R$ 150 mil
08 - 12 - 20 - 43 - 47 - 50 no primeiro sorteio; 21 - 34 - 41 - 45 - 46 - 50 no segundo
13 - 16 - 55 - 72 - 74
04 - 06 - 11 - 19 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 63 - 66 - 67 - 70 - 76 - 80 - 81 - 99
01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24
03 - 06 - 22 - 28 - 29 - 48. Os trevos sorteados foram: 2 - 3
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 2
03 - 04 - 05 - 15 - 23 - 28 - 31. O mês da sorte é 11 (Novembro)