Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (21/10), sete loterias: os concursos 7148 da Quina; o 3023 da Dupla Sena; o 3810 da Lotofácil; o 400 da +Milionária; o 1328 do Dia de Sorte, o 2990 da Lotomania e o 913 da Super Sete