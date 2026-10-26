Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (26/10), sete loterias: os concursos 3075 da Mega-Sena, 7152 da Quina, o 3814 da Lotofácil, o 2992 da Lotomania, 3025 da Dupla-Sena, o 1332 do Dia de Sorte e o 915 da Super Sete
Mega-Sena: R$ 294 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 408 mil / Dupla Sena: R$ 9 milhões e R$ 99 mil / Super Sete: R$ 12 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil
07 - 10 - 14 - 27 - 36 - 55
03 - 10 - 29 - 32 - 36 - 41 no primeiro sorteio; 04 - 05 - 22 - 29 - 40 - 43 no segundo
18 - 22 - 24 - 25 - 52
03 - 05 - 07 - 15 - 22 - 23 - 24 - 36 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 69 - 74 - 83 - 90
Card Loterias para Webstory — LOTOFÁCIL
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 4
07 - 09 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (Abril)