Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (26/10), sete loterias: os concursos 3075 da Mega-Sena, 7152 da Quina, o 3814 da Lotofácil, o 2992 da Lotomania, 3025 da Dupla-Sena, o 1332 do Dia de Sorte e o 915 da Super Sete

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 294 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 408 mil / Dupla Sena: R$ 9 milhões e R$ 99 mil / Super Sete: R$ 12 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil

Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Mega-Sena

07 - 10 - 14 - 27 - 36 - 55

Reprodução/Loterias Caixa

Dupla Sena

03 - 10 - 29 - 32 - 36 - 41 no primeiro sorteio; 04 - 05 - 22 - 29 - 40 - 43 no segundo

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

18 - 22 - 24 - 25 - 52

Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

03 - 05 - 07 - 15 - 22 - 23 - 24 - 36 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 69 - 74 - 83 - 90

Reprodução/Loterias Caixa

Card Loterias para Webstory — LOTOFÁCIL

Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Coluna 1: 8 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 4

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

07 - 09 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (Abril)

Reprodução/Loterias Caixa

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