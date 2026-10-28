Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (28/10), oito loterias: os concursos 7154 da Quina; o 3077 da Mega-Sena, o 3026 da Dupla Sena; o 3816 da Lotofácil; o 402 da +Milionária; o 1334 do Dia de Sorte; o 2993 da Lotomania e o 916 da Super Sete
Mega-Sena: R$ 324 milhões / Lotofácil / Quina: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 9 milhões e R$ 91 mil / Super Sete: R$ 12 milhões / Lotomania: R$ 926 mil / Dia de Sorte: R$ 800 mil
02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40
05 - 22 - 30 - 31 - 42 - 49 no primeiro sorteio; 35 - 38 - 39 - 43 - 47 - 49 no segundo
06 - 08 - 41 - 44 - 45
00 - 04 - 09 - 15 - 16 - 21 - 26 - 40 - 46 - 53 - 60 - 71 - 72 - 76 - 82 - 86 - 87 - 93 - 96 - 98
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
12 - 14 - 20 - 26 - 30 - 44. Os trevos sorteados foram: 1 - 4
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 1
04 - 06 - 08 - 09 - 22 - 25. O mês da sorte é 10 (outubro)