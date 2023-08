Os Exércitos mais poderosos do mundo em 2023

Outra curiosidade é que a Ucrânia, em guerra com a Rússia, subiu de 22º para 15º lugar na lista, ampliando de 12 mil para 37 mil seu número de blindados para combate e aumentando de US$ 11,8 milhões para US$ 30 bilhões seu orçamento bélico . Ainda assim, está a anos-luz de distância de sua invasora, a Rússia, segundo maior potência militar do planeta.