Aqui o povo tá de boa: Cidades mais seguras do Brasil

A campeã Jaú - cidade mais segura do Brasil - pertence à Mesorregião de Bauru. É um importante polo industrial e agrícola. Ganhou fama como a 'capital nacional do calçado feminino'. Tem clima ameno, com máxima de 29ºC no verão e mínima de 10ºC no inverno. Sua média anual é de 21ºC.