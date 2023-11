Polícia diz que líder quilombola foi assassinada a mando do tráfico

'É claro para a equipe de investigação que a líder quilombola era legitimada pela comunidade, tinha liderança forte pelos interesses do quilombolas, e quando sua liderança se contrapôs aos interesses do tráfico na região, ela pagou com a própria vida', declarou em entrevista coletiva a delegada Andréa Ribeiro, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).