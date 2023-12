Atores americanos que têm um pé na Itália

Mark Ruffalo - Nascido no Wisconsin, em 22/11/1967, seu pai descende de italianos de Girofalco, uma comuna na Calábria, no sul da Itália. Trabalhou por 9 anos como bartender até se firmar como ator. É o Hulk dos Vingadores. Atua em teatro, indicado ao Tony por "Awake and Sing" (2006)