Eternas: Marchinhas antigas que até hoje embalam os foliões

Cachaça Não é Água- Foi composta por Marinósio Trigueiros Filho, na década de 1946 e celebra a bebida que faz parte da cultura brasileira. A música ficou popular em 1953, e hoje faz sucesso em regravações, inclusive fora do nicho do samba, incluindo uma versão do Dennis DJ com os MCs Jhowzinho & Kadinho.