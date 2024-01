Museus, planetários, parques… Espaços com programação educativa para crianças pelo Brasil

Museu de Arte do Rio de Janeiro (RJ) - Inaugurado em 1º de março de 2013 na Praça Mauá, o MAR oferece oficinas artísticas e educativas. Educadores promovem debates com as crianças a partir das exposições em cartaz. No início dos meses é realizada a oficina "Bebês no MAR", com ações lúdicas e pedagógicas para público de zero a dois anos.