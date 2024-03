Cillian Murphy fatura o Oscar de Melhor Ator. Conheça sua trajetória

Em ‘Oppenheimer' - o grande vencedor do Oscar 2024 com 7 estatuetas, inclusive de Melhor Filme - Cillian interpreta o físico J. Robert Oppenheimer, diretor do projeto Manhattan, criado pelos Estados Unidos e responsável por construir a bomba nuclear, que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial .