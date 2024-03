Faustão está em recuperação após ’embolização’. Entenda

Geralmente, um rim transplantado começa a funcionar no prazo de 7 a 10 anos. Mas, no caso de Faustão, a cirurgia foi em 26/2 e até agora o rim não respondeu. Com a embolização, os médicos esperam resolver as dificuldades linfáticas que atrasam a recuperação de Faustão. O procedimento é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, guiada por imagem.