Fora das telas, esses artistas produzem vinho

A vinícola fica no sudeste da França e foi palco do casório dos dois, em 2014. Um lugar que, no começo, simbolizava a união do casal. Em fevereiro de 2022, após a separação dos dois, Pitt chegou a processar Jolie por ela ter vendido sua parte da vinícola. E agora ela é que o acusa de saquear a empresa. Que treta!